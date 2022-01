Aan de Groenendaal in Rotterdam is zaterdagavond een supermarkt overvallen. Daarbij heeft de overvaller een onbekend geldbedrag buitgemaakt.

De man bedreigde het personeel van de supermarkt met een vuurwapen, waarna hij weg wist te komen. Volgens de politie is hij gevlucht in de richting van het Oostplein. Er is een burgernetmelding uitgegaan waarin gevraagd wordt naar de man uit te kijken. Hij draagt donkere kleding, een rode hoody en witte gympen.