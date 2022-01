Op een parkeerplaats aan de Bentincklaan in Rotterdam is zaterdagavond geschoten. Niemand raakte gewond, meldt de politie, maar de dader of daders wisten te ontkomen.

Er is vanuit een auto geschoten, maar waarop, of op wie, is nog onbekend. Op de Bentincklaan zijn kogelhulzen gevonden. Twee mannen zijn na een zoektocht aangehouden. Eén van hen had een vuurwapen op zak. Hun rol wordt onderzocht.