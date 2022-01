Bij een controle in de Rotterdamse haven is op 11 januari een partij van 87 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container geladen met druiven, meldde de politie zaterdagnacht.

De lading was afkomstig uit Peru en werd gevonden door het Hit And Run Cargo team, een samenwerking tussen de douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

In 2021 is een recordhoeveelheid cocaïne gevonden in de Rotterdamse haven. Uit de jaarcijfers van het Openbare Ministerie blijkt dat er in totaal 70.571 kilo cocaïne is aangetroffen. De geschatte straatwaarde: ruim 5 miljard euro.