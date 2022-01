Een 78-jarige Rotterdamse is afgelopen dinsdag ernstig seksueel misbruikt en mishandeld in haar woning aan de Gijsinglaan in Delfshaven. De politie denkt de dader te hebben: een 32-jarige man zonder woon- of verblijfplaats.

Het slachtoffer bracht 's middags rond 15.30 uur het afval naar buiten. Het lijkt erop dat de verdachte haar heeft gevolgd toen ze haar portiek weer inliep. Bij de voordeur is de vrouw naar binnen geduwd waarna ze werd misbruikt en mishandeld. De dader nam ook enkele persoonlijke eigendommen mee, waaronder sieraden. De vrouw is na het incident naar het ziekenhuis gebracht, waar ze nog steeds aan haar verwondingen wordt behandeld. Groot onderzoek De politie zette een groot onderzoeksteam op, dat mede dankzij camerabeelden de identiteit van de verdachte al snel kon vaststellen. De man kon donderdagmiddag tijdens een controle in de metro op Rotterdam-Centraal worden aangehouden. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of hij langer blijft vastzitten.