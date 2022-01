De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwaar gewonde man aangetroffen op de Blaak in het centrum van Rotterdam. Reanimatie mocht niet meer baten: de man overleed kort erna. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk en wordt nog onderzocht.

Rond 2.00 uur troffen de agenten de man aan op de kruising met de Molstraat. Het slachtoffer was zwaargewond en moest gereanimeerd worden, maar de reanimatie mocht niet meer baten. In de buurt van de man werd een scooter gevonden. Mogelijk is de scooter van het slachtoffer, aldus de politie. Vooralsnog is het onduidelijk wat er is gebeurd. De politie houdt rekening met zowel een onwelwording als een ongeluk of een misdrijf.