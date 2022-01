De politie heeft een achttienjarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij waarbij de twintigjarige Roncherello ernstig gewond raakte en kort daarna stierf. Het is de vijfde verdachte die is aangehouden in het onderzoek naar het geweld in de Schiltmanstraat in Rotterdam-Feijenoord.

Eerder werden er al verdachten van 18, 20, 21 en 23 jaar opgepakt, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij van 11 oktober volgde op een beroving bij een pinautomaat, waarbij een vriend van Roncherello slachtoffer werd. De vriendengroep zette met de auto de achtervolging op de berovers in. Na een korte tocht door Zuid werd er geschoten op de auto waar Roncherello en zijn vrienden in zaten.