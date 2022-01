Museum Boijmans Van Beuningen heeft met het in november geopende Depot de Marketing Award binnengesleept, de jaarlijkse prijs voor de persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het imago van Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb reikte de prijs woensdag op het Stadhuis uit aan Boijmans-directeuren Ina Klaassen en Sjarel Ex.

De jury van de Marketing Award roemt het depot vanwege het unieke en gedurfde karakter van het gebouw, waar zelfs internationale media als The New York Times en The Guardian over schreven. Daarmee zette Museum Boijmans Van Beuningen de stad wereldwijd op de kaart, vindt de jury. "Er is in meer dan dertig landen over het depot geschreven, in duizenden stukken."

Ook vinden de juryleden het concept van het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld noemenswaardig. Het museum is daarmee een van de koplopers als het gaat om de wereldwijde trend in de museale wereld om museumcollecties breder toegankelijk te maken, aldus de jury.

Het museum is erg blij met de prijs voor de nieuwe Rotterdamse publiekstrekker, die is ontworpen met een simpel IKEA-schaaltje van 3,99 euro als basis. "We zijn verguld, omdat dit toch wel knotse idee zo gul met publieke aandacht wordt beloond. Ook de aandacht vanuit musea overal ter wereld is enorm hartverwarmend", aldus museumdirecteuren Ina Klaassen en Sjarel Ex.

Niet de eerste prijs voor depot

Het depot treedt in de voetsporen van onder meer de Ahoy (2019), de Kunsthal (2018) en Feyenoord (2017), die de Marketing Award de afgelopen jaren in de wacht sleepten. 2020 kende geen prijsuitreiking vanwege corona. Het is overigens niet de eerste prijs voor het depot. Vorig jaar won het opmerkelijke gebouw al de Rooftop Award 2020, de prijs voor het mooiste dak van Nederland. Het dakbos op het depot, een ontwerp van MVRDV van Winy Maas, in samenwerking met MTD Landschapsarchitecten, versloeg zes andere genomineerden.

Mario Kadiks, oud-directeur van de NN Marathon Rotterdam, won woensdag de Marketing Award Rotterdam Oeuvre Prijs. De Marketing Award Rotterdam voor Aanstormend Talent was voor Rotterdammer Menno van Gorp, die tot 's werelds beste breakdancers behoort.