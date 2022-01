De politie heeft in een woning ruim 80 kilo aan vermoedelijke harddrugs en 340.000 euro cashgeld aangetroffen. Ook lagen twee vuurwapens in het pand aan de Riederstraat in Rotterdam-Zuid. Zeven personen zijn aangehouden.

Het gaat om een 33-jarige vrouw uit Rotterdam en zes mannen tussen de 22 en 38 jaar. Zij komen ook uit Rotterdam of hebben geen bekende woon- of verblijfplaats. De mannen zitten op dit moment nog vast op verdenking van witwassen, handel in harddrugs en wapenbezit. De vrouw is momenteel op vrije voeten, maar blijft verdachte in de zaak, aldus een politiewoordvoerder.

De politie zegt dat de woning vorige week donderdag werd gecontroleerd na een tip. Toen agenten het pand wilden controleren, stuitten ze op een man die de woning verliet met een grote boodschappentas vol geld. Na een telling bleek het om honderdduizenden euro's aan contanten te gaan.

In de woning troffen agenten verder diverse stoffen aan die leken op cocaïne, heroïne, xtc en MDMA. Alhoewel formeel nog moet worden vastgesteld of het daadwerkelijk om deze harddrugs gaat, lijkt de politie zeker van zijn zaak.

De woning is vermoedelijk een versnijdingspand, want na verder onderzoek ontdekten agenten een ruimte waar harddrugs wordt gemengd met versnijdingsmiddelen, zoals cafeïne of paracetamol. Door die te mengen worden de drugs meer onzuiver, maar wordt het volume van de drugs groter. Dat levert een hogere opbrengst op.

De politie waarschuwt al langer voor de gevaren van zulke versnijdingspanden. Afgelopen december brak er nog brand uit in zo'n versnijdingspand aan de Texelsestraat vanwege een chemische reactie die bij het mengen van drugs optrad.