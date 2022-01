Het verzuim bij metrobestuurders loopt bij de RET zo hoog op dat de vervoerder vanaf volgende week met minder metro's rijdt. Op alle metrotrajecten geldt vanaf maandag 24 januari een afgeschaalde dienstregeling vanwege het aantal werknemers dat in quarantaine zit. "Het is simpelweg niet meer mogelijk de diensten rond te krijgen", zegt RET-directeur Maurice Unck.

Door de afgeschaalde dienstregeling rijdt op metrolijnen A, B, C, D en E vanaf aankomende week elke 15 minuten in plaats van elke 10 minuten een metro. Tussen Hoek van Holland Haven en Steendijkpolder rijdt elke 30 minuten een metro in plaats van elke 20 minuten. En op de trajecten Schiedam Centrum-Capelsebrug en Slinge-Rotterdam Centraal rijden ook minder vaak metro's: elke vijf minuten in plaats van elke 3 à 4 minuten.

Op lijn D tussen De Akkers en Rotterdam Centraal en op lijn E tussen Slinge en Pijnacker Zuid zet de RET op de drukste momenten van de dag enkele spitsritten in om voldoende capaciteit te bieden. Bij de tram en bus lukt het op dit moment wel om de huidige dienstregeling te rijden, zegt de vervoerder. De RET kampte al met een personeelstekort.

Momenteel slaat het coronavirus behoorlijk om zich heen in Nederland. Ook in regio Rotterdam houdt de omikronvariant van het virus huis. Daardoor neemt het aantal mensen dat in quarantaine zit toe, omdat ze zelf het virus bij zich dragen of omdat ze in contact zijn geweest met een positief getest persoon. Vooral bij de metroafdeling loopt het verzuim hoog op, zegt de vervoerder, die in overleg met opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft besloten om de metrodiensten af te schalen.

"We balen ervan, want we willen er zijn voor onze reizigers", aldus RET-directeur Unck. "Tegelijkertijd is het verzuim op de afdeling metro te groot om de diensten rond te krijgen. Daarmee zouden we te veel vragen van degenen die nog wel werken."

Drukker in metro's

Door de afschaling van de dienstregeling wordt het wel drukker in de metro's, erkent de RET, maar de vervoerder vindt het ondanks de oplopende coronacijfers toch verantwoord. "Ook al is het in de metro's nu iets drukker vanwege de recente versoepelingen, we zien dat de bezetting in onze metro's nog steeds laag is. Het wordt door de tijdelijke dienstregeling dus niet te druk in de voertuigen. En tijdens drukke momenten schalen we met spitsritten op", verzekert een woordvoerder.



De woordvoerder benadrukt dat de RET 'ook niet anders kan' dan afschalen vanwege het verzuim. Hoe lang de situatie duurt, kan hij nog niet zeggen. De RET-woordvoerder zegt dat de vervoerder het ziekteverzuim blijft monitoren. "Als het verzuim daalt hebben we ongeveer een week nodig om weer op te schalen naar de huidige dienstregeling."



De RET verwijst reizigers die willen weten wat de wijzigingen voor hen betekenen naar de reisplanner op de website. In de loop van de dag wordt de reisplanner aangepast aan de nieuwe, tijdelijke dienstregeling.