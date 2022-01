Een automobilist heeft woensdagavond haar auto in de sloot gereden nadat ze een flauwe bocht over het hoofd zag. Het incident gebeurde iets voor 23.00 uur op de Bergambachtstraat in Rotterdam-Lombardijen. De bestuurster raakte niet gewond. Wel hield ze er een nat pak aan over.

De vrouw kon zelfstandig uit de auto klimmen. Waarom zij de bocht over het hoofd zag en rechtdoor reed, is niet bekend. Er zou geen alcohol in het spel zijn. Na het ongeval werd een berger ingeschakeld om de auto uit de sloot te takelen, maar dat verliep niet geheel soepel. De kraanarm bleek net te kort, omdat de auto in het midden van de sloot lag. Uiteindelijk moesten de bergers van het bergingsbedrijf met een bootje de sloot in om de auto via een hijsband uit het water te takelen.