In een seniorenflat aan de Watertorenweg in Rotterdam is vanmiddag omstreeks 15.00 uur brand uitgebroken. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Een bewoner is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is inmiddels uit.

De brandweer heeft de bewoners met hoogwerkers uit de flat gehaald. Rond 16.00 uur was het vuur geblust. Het gebouw wordt op dit moment geventileerd. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is er een persoon met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat voor verwondingen deze bewoner had, is niet bekend. Bij de brand kwam veel rook vrij in het gebouw. De VRR adviseert omwonenden die last hebben van de rook om binnen te blijven en de ramen en deuren te sluiten.