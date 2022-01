Rotterdammer Roger P., volgens justitie een van 's lands belangrijkste drugsbaronnen, staat vandaag terecht vanwege grootschalige cocaïnehandel. Ook negen van zijn vermeende helpers - onder wie oud-Spartaan Rachid B. - moeten zich verantwoorden.

Hij verbleef in de mooiste appartementen, dronk de duurste cognac en at in de chicste restaurants. Piet Costa, zoals de vijftigjarige P. bekendstaat, zou jarenlang als een God in Frankrijk hebben geleefd. En dat allemaal, zo betoogt justitie, zonder ook maar een euro op legale wijze te hebben verdiend.

De Rotterdammer was dan ook een drugsbaron, stelt zij. En niet zomaar een: Costa - die zijn bijnaam dankt aan het feit dat-ie veelvuldig in Costa Rica verbleef - wordt gezien als een van 's lands belangrijkste spelers op de Nederlandse cocaïnemarkt. Ook zou hij de man achter het huiveringwekkende martelcomplex in Wouwse-Plantage zijn geweest.

Gezicht blijft verborgen

In de Rotterdamse rechtbank, waar de dag begon met een politiemacht voor de deur, houdt P. zijn gezicht verborgen. Een deel wordt afgeschermd door de capuchon van een donkerblauwe hoody, de rest zit achter een grijze mondkap. Het reepje gezicht dat onbedekt blijft, verbergt Costa door continu naar zijn tafeltje te staren.

Het Openbaar Ministerie (OM) linkt P. aan twee specifieke cocaïnetransporten, maar vermoedt dat de Rotterdammer jarenlang met het witte goud in de weer is geweest. In de drugszaak gaat het verder om het witwassen van de torenhoge opbrengsten, hetgeen de officieren bestempelen als 'een staaltje ondermijning waar je u tegen zegt'.

De politie arresteerde P. een kleine twee jaar geleden in Rotterdam-Hillegersberg. Zijn aanhouding volgde op het kraken van de versleutelde berichtenservice die Costa gebruikte. Door de hack stuitten de opsporingsdiensten prompt op een schat aan belastende berichten.