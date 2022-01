Rotterdammers maakten in het afgelopen jaar steeds vaker gebruik van de deelauto's van Greenwheels. Het bedrijf meldt dat het aantal gebruikers in de Maasstad met 27 procent gegroeid is in 2021. Dat is 7 procent hoger dan de landelijke toename.

In het afgelopen jaar kwamen er negen deelauto's van Greenwheels bij in Rotterdam, waardoor de teller nu op 213 voertuigen staat. Greenwheels, een van origine Rotterdams bedrijf, werkt met 'station-based autodelen'. Dat betekent dat de auto's altijd op dezelfde plek worden teruggezet na gebruik. Uit de cijfers van het bedrijf blijkt dus dat de populariteit van het station-based autodelen toeneemt.

In Nederland staan 2270 Greenwheels-auto's, verspreid over 135 gemeentes. In 2021 waren er 20 procent meer autodelers dan in 2020. De toename was met 27 procent het grootst in Rotterdam. Ook in Amsterdam (22 procent), Den Haag (24 procent) en Utrecht (23 procent) steeg het aantal gebruikers.

In 2022 wil het Rotterdamse bedrijf twee typen elektrische auto's toevoegen aan de vloot in de havenstad. Die auto's krijgen een witte kleur in plaats van het rood van de benzineauto's.

"We zagen in 2021 al een verminderde CO2-uitstoot door het gebruik van zowel Greenwheels benzineauto's als elektrische auto's, maar door verder in te zetten op elektrisch deelvervoer, kan onze uitstoot in 2022 verder naar beneden'', vertelt directeur Andrew Berkhout. "Dit jaar maken we het rijden in een uitstootvrije deelauto toegankelijker én aantrekkelijker voor Rotterdammers."

Greenwheels verwacht in het eerste kwartaal van 2022 tachtig auto's erbij te krijgen in Nederland. Daarvan zal een groot deel elektrisch zijn. In deze periode zullen er ook elektrische auto's bijkomen in Rotterdam.