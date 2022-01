De SP doet in Rotterdam toch mee aan de verkiezingen in maart, ook al besloten de leden vorige week om dat niet te doen. Theo Coskun wordt lijsttrekker, hoewel de leden vorige week ook tegen zijn kandidatuur stemden.

De leden van de SP besloten vorige week dat de SP wat hen betreft niet meer zou meedoen aan de verkiezingen in maart. Een motie die daartoe opriep, kreeg 54 stemmen voor en 46 tegen. "De afdeling is erg verdeeld en dat is geen goede basis om een SP-campagne te starten", zei indiener Wiel Senden.

Maar het landelijke bestuur heeft besloten toch een kandidatenlijst op te stellen en de Rotterdamse afdeling mee te laten doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. "We hebben inmiddels honderden SP-leden gesproken in Rotterdam. De overgrote meerderheid geeft aan dat zij willen dat de SP meedoet aan de verkiezingen", zegt Coskun. "Maar belangrijker nog, er zijn ruim 120 Rotterdamse SP leden die zich actief willen inzetten voor de afdeling. Daarmee zijn onze zorgen over de stabiliteit van de afdeling weggenomen, want het is duidelijk dat er met zoveel actieve leden een SP afdeling is in Rotterdam die zich niet alleen in de gemeenteraad, maar zeker ook op straat actief kan inzetten voor Rotterdam."

Het besluit van de leden leek vorige week het einde van de ambities om mee te doen in maart. Interim-bestuurder Dennis de Jong sprak van een 'verdrietige dag' voor de partij. Coskun opperde een dag later dat deelname misschien toch mogelijk was. De Jong toen: "Er moet iets heel bijzonders gebeuren om nu nog te zeggen: we doen toch mee. De leden zijn duidelijk geweest."

Maar volgens Coskun is er 'geen enkele belemmering om mee te doen'. Het partijbestuur besluit immers over deelname. "Vaak volgt het partijbestuur het oordeel van de lokale afdeling, maar het komt vaker voor dat het partijbestuur anders besluit dan een afdeling die wel of niet wil meedoen aan verkiezingen. Er is een sterke en ervaren kandidatenlijst en de afdeling is actief op straat en volop onder de Rotterdammers."

Wiel Senden, voormalig Statenlid voor de SP en vorige week één van de indieners van de motie om niet mee te doen, is niet te spreken over het besluit van de partij. "Dit is tegen het besluit van de leden in. De leden waren heel duidelijk. Maar de landelijke partij legt dat blijkbaar naast zich neer." Senden en de andere indieners van de motie gaan zich beraden op mogelijke vervolgstappen.

'Klap in het gezicht'

Leo de Kleijn, lijsttrekker van de Rotterdamse SP in 2010, 2014 en 2018, noemt het besluit van het landelijk bestuur 'een klap in het gezicht van alle SP-leden die nog geloofden in de partijdemocratie'. "Voor mij is het een reden om niet op deze SP te stemmen op 16 maart. En ik roep iedereen op om dat ook niet te doen. Je stemt niet op een club met dit soort ondemocratische praktijken."

De Rotterdamse SP verkeert al geruime tijd in een crisis. Vanwege een interne twist in de landelijke partij werden drie prominente leden van de Rotterdamse afdeling geroyeerd, onder wie voorzitter Tijs Hardam (21). Toen de leden besloten dat zij toch op de kandidatenlijst van de SP Rotterdam bleven staan voor de verkiezingen, besloot het landelijke bestuur de Rotterdamse afdeling zelfs te schorsen. Inmiddels zijn ook de huidige twee SP-raadsleden geroyeerd.

De acties zorgden ervoor dat een aantal leden, onder wie de geroyeerde voorzitter Hardam, een nieuwe partij oprichtten: Socialisten 010. Die wil meedoen aan de verkiezingen in maart. De Kleijn wordt lijstduwer.