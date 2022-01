Opnieuw zijn twee panden aan de Vierambachtsstraat in Rotterdam-West beschoten: een tabakswinkel en afhaalrestaurant. Een maand geleden was het raak bij een sfeerhaardenzaak, in dezelfde straat. "Bang zijn we niet", zegt de eigenaar van de tabakswinkel, die stelt geen idee te hebben wie heeft geschoten. "Dat onderzoek laten we aan de politie."

De eigenaar werd in de nacht van zondag op maandag gebeld door de bovenburen. "Ze vertelden dat de politie voor de deur stond." Zijn ouders hebben het restaurant, de kinderen de tabakswinkel. "We zitten hier al lang. Ik ben hier opgegroeid. De buurt kent ons." Beide panden zijn geraakt door minstens één kogel, die door de rolluiken gingen. In totaal zouden er vijf kogels zijn afgevuurd. Een maand eerder werd de sfeerhaardenzaak aan het begin van de straat, die Rotterdam-West doorkruist, beschoten. De burgemeester heeft dat pand gesloten. Hier leek een verband te zijn met een schietpartij op een restaurant aan de Westblaak, dat in het verleden van dezelfde eigenaar was. Een winkelier op de Vierambachtsstraat is niet verbaasd. "Vroeger liepen hier de junks. Nu zijn er ook problemen, maar minder zichtbaar. Maar misschien wel erger dan toen, kijk maar naar de schietpartijen. Nu is er 's nachts geschoten, maar wat als dit overdag gebeurt of 's avonds als er meer mensen op straat zijn?" Hij meent dat de gemeente de aandacht voor deze lange winkelstraat heeft laten verslappen. Dit terwijl er volgens deze winkelier meerdere winkels zijn 'waar je nooit iemand ziet'. "Hoe verdienen zij dan hun geld? Met criminaliteit?" Verleden jaar is veel extra inzet geweest op de Nieuwe Binnenweg, ook bij horeca en winkels waar 'ogenschijnlijk geen of nauwelijks klanten komen'. De conclusie was toen dat 'drukken' op de ene winkelstraat soms direct nadelig effect heeft voor bijvoorbeeld de Vierambachtsstraat.