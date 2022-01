De paraplu van Alice in Krimpenland is weg. Het kunstwerk van beeldend kunstenaar Herman Lamers staat al vijftien jaar in Krimpen aan den IJssel, tussen de wijk Lansingh-Zuid en de weidsheid van de Krimpenerwaard. Maar nu is het beeld kapot.

Wie er voor het vandalisme verantwoordelijk is, is niet duidelijk. Wel valt het omwonenden direct op dat hun beeldbepalende kunstwerk een paraplu mist. Lamers baalt: "Sommigen kunnen het blijkbaar niet laten hè? Ik zal maandag moeten kijken hoe we dit kunnen maken." De beeldend kunstenaar werkt veel in de openbare ruimte en is zich er bewust van dat er soms wat moedwillig kapot wordt gemaakt. "Gelukkig gebeurt het niet heel vaak, maar met 17 miljoen mensen zitten er helaas altijd een paar klootzakken bij." Alice in Krimpenland is een overduidelijke verwijzing naar het sprookje Alice in Wonderland. Lamers: "Ik heb hiervoor gekozen omdat het beeld op de kruising van bewoning en de wijde wereld staat. Het beeld staat met het gezicht naar het water toe, in plaats van naar de mensen. Dat is bewust gedaan." Het beeld werd door de gemeente Krimpen aan den IJssel aangeschaft ter ere van het ontstaan van de wijk Lansingh-Zuid in 2007.