Een kapotte waterleiding heeft in de vrijdagochtend een waar waterballet veroorzaakt aan de Zwart Janstraat in het Oude Noorden in Rotterdam. Waterbedrijf Evides heeft de leiding dichtgedraaid voor reparatie. Zo'n honderdvijftig huizen en winkels zitten daardoor zonder water.

Volgens een woordvoerder van Evides zitten huizen en winkels in een deel van de Zwart Janstraat, de 3e Pijnackerstraat en de Benthuizerstraat deze ochtend zonder water. "De voorzichtige inschatting is dat de reparatie van de leiding tussen 14.00 uur en 15.00 uur vanmiddag klaar zal zijn." Sinkhole Het stromende water maakte vrijdagochtend een sinkhole van drie meter en stond op plekken twintig centimeter hoog, waardoor het een enkele winkel en kelder inliep. De hulpdiensten sloegen groot alarm, omdat niet zeker was of de drinkwaterleiding snel dicht kon worden gemaakt. Gedacht werd dat mogelijk woningen ontruimd moesten worden. Toen het lukte deze relatief snel te sluiten, stopte de toestroom van het schone water. Iedereen kon daardoor in zijn eigen huis blijven. Veel zand Met pompen wordt de nattigheid bestreden. Er ligt veel zand op de plek van het lek, van het grote gat dat is weggeslagen door de kracht van het water. De schade aan winkels, kelders en woningen wordt nu in kaart gebracht. Ook zal het waterbedrijf de kapotte leiding repareren.