De Coolsingel is dit jaar voor het eerst de aangewezen locatie voor verschillende festiviteiten rondom de Rotterdam Pride. Tijdens eerdere edities was onder meer het Schouwburgplein de centrale locatie van het meerdaagse festival, dat dit jaar niet in september plaatsvindt maar midden in de zomer. Dat komt door de komst van Roze Zaterdag naar Rotterdam.

Van 17 tot 27 juni staat Rotterdam in het teken van allerlei Pride-vieringen om seksuele diversiteit in de stad te vieren. Op zaterdag 18 juni wordt de Coolsingel speciaal voor dit doel ingericht met toestemming van de gemeente. "Geweldig dat we hier met de gemeenschap feest mogen gaan vieren. De Coolsingel is dé plek waar Rotterdammers elkaar treffen voor bijzondere evenementen", zegt Bey Cil, voorzitter van de Rotterdam Pride.

Op dezelfde zaterdag in juni vindt bovendien de traditionele Pride Walk plaats, een wandeling dwars door de stad om aandacht te vragen voor emancipatie en acceptatie. Deze eindigt hoogstwaarschijnlijk bij de Coolsingel, al moet de route nog worden uitgestippeld.

Rotterdam Pride vindt sinds 2014 jaarlijks in september plaats in Rotterdam. De afgelopen twee jaar konden veel festiviteiten vanwege corona niet doorgaan. Dit jaar zijn de festiviteiten niet in september maar in juni, omdat Roze Zaterdag in Rotterdam zal plaatsvinden.

Deze Nederlandse versie van de Pride Amsterdam Parade dat al sinds 1977 bestaat, eveneens een festival om seksuele diversiteit te vieren, wordt elk jaar in een andere stad gehouden.