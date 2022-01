Een 42-jarige man heeft afgelopen nacht voor de nodige consternatie gezorgd in de Maastunnel. Hij liep rond 2.00 uur op de rijbaan in de tunnel, vernielde een verkeerscamera en wilde met een politieagent het gevecht aangaan. De man is aangehouden.

Politieagent Rein Hendriks doet op Twitter uit de doeken hoe hij de man gisternacht aantrof in het middenstuk van de tunnel. De man had dus al een aardig stukje vanaf de noordkant van de tunnel richting het zuiden gelopen. "Hij liep verward op de rijbaan en had een verkeerscamera vernield. Hij wilde vervolgens met mij het gevecht aan, wat hij verloren heeft."

De man is uiteindelijk in de cel gezet. Hij wordt verdacht van vernieling, het verstoren van de openbare orde en wederspannigheid. Dat laatste betekent het met geweld verzetten tegen een ambtenaar, zoals een politieagent. Waarom de man zich in de tunnel begaf, is niet bekend.