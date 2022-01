De interne sportschool voor zorgpersoneel van het Erasmus MC past binnen de huidige coronaregels, meldt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66): "Het gaat hier om een niet-publiek toegankelijke ruimte, de werkgever bepaalt of die open kan."

Vorige week meldde het AD dat de sportschool in het Erasmus MC voor personeel gewoon open is, tot chagrijn van fitnesscentra in de rest van het land. Maar volgens Kuipers deugt zijn besluit als Erasmus-directeur om de sportfaciliteit open te houden: "Het gaat hier om een besloten ruimte alleen voor personeel", zei hij vanmiddag na afloop van corona-overleg op het Binnenhof.

"Volgens de huidige coronaregels is het aan de werkgever om te bepalen of zo'n ruimte open mag. Let wel: in de sportruimte in het ziekenhuis heeft de medewerker dertig vierkante meter aan persoonlijke ruimte, er wordt goed geventileerd. En het is niet toegankelijk voor publiek: niemand behalve het eigen personeel kan er sporten." Tot dusver kon het ministerie van Volksgezondheid niet uitleggen op welke uitzonderingsgrond het ziekenhuis zich hierbij baseert.

De branchevereniging NL Actief reageerde vorige week verbaasd op het bericht dat bedrijfssportlocaties zoals in het Erasmus open mogen zijn. "Ik ben niet op de hoogte van deze uitzonderingsregel", zei directeur Ronald Wouters die 'positief verrast' was: "Sport versterkt het afweersysteem en werkt als een natuurlijke booster. Het is zeer positief dat Kuipers dit ook inziet. Wat hij in Rotterdam heeft gedaan, mag hij als minister in het hele land uitvoeren."

Kuipers wilde vandaag niet vooruitlopen op eventuele versoepelingen voor de sportsector. Wel zei de minister dat sporten 'evident' van ongelooflijk belang is. "Het werkt preventief, het is een uitlaatklep."