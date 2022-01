In een woonzorglocatie voor kinderen en jongeren is woensdagochtend brand uitgebroken. Een bewoner zou daarbij brandwonden hebben opgelopen, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Rond 6.00 uur vloog er een matras in brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, waren de bewoners zelf al naar buiten gegaan. De brandweerlieden hebben het vuur snel geblust.

De woordvoerder van VRR kon niet vertellen of de bewoner die mogelijk brandwonden had alleen ter plaatse is nagekeken door het ambulancepersoneel, of dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is vervoerd.