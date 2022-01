Op de President Rooseveltweg in Rotterdam is woensdagochtend vroeg een metro in aanrijding gekomen met een aanhanger. Daarbij vielen geen gewonden.

De aanhanger liep veel schade op bij de botsing. De brokstukken lagen verspreid op het spoor. De mensen die in het metrovoertuig zaten tijdens het ongeval zijn uitgestapt. Metrolijn B reed vanwege de rommel op het spoor tijdelijk niet tussen de haltes Graskruid en Nesselande. De RET heeft toen pendelbussen ingezet. Rond 08.30 kon de metro weer de normale route rijden. Reizigers moeten nog wel rekening houden met extra reistijd tot 30 minuten. De woordvoerder verwacht dat de metro later op de dag weer volgens de dienstregeling zal rijden.