De gemeente Rotterdam moet een brandbrief sturen aan het nieuwe kabinet om direct de koppeling tussen de gasprijzen en de prijzen voor de stadsverwarming los te laten. Deze oproep doet de PvdA, die donderdag een debat wil.

Een gemiddeld huishouden is dit jaar 264 euro extra kwijt, waar de compensatie van het Rijk voor de hogere energiekosten dan al af is. De Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en Woonbond stuurden het kabinet eerder al een brief.

In de regio hebben 43.000 huishoudens stadsverwarming, het grootste deel in Rotterdam. "Het valt niet uit te leggen dat Rotterdammers, die aangesloten zijn op restwarmte van de industrie, nu een hoge prijs betalen voor het energiewanbeleid van de regering", stelt raadslid Dennis Tak.

"De prijs van restwarmte van de industrie heeft namelijk niets met die van gas van doen. Het ondermijnt ook het draagvlak voor de energietransitie." Bovendien kunnen Rotterdammers in de problemen komen door de hogere kosten. Overstappen kan niet, zowel niet naar gas als naar een andere aanbieder.

Eneco - de aanbieder van de stadsverwarming in de Rotterdamse regio - wil overigens ook af van de koppeling met de gasprijzen. Nu vraagt het bedrijf minder dan de maximale prijs die is toegestaan per gigajoule.