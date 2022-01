Op de Laan op Zuid in Rotterdam is zaterdagmiddag rond 15.00 uur een ongeluk geweest tussen een politieauto en een andere auto. Daarbij raakte een kind gewond. Zij moest naar het ziekenhuis, maar was wel aanspreekbaar.

"Over de precieze leeftijd kunnen wij nog geen uitspraken doen, maar het gaat inderdaad om een kind", bevestigt een woordvoerder van de politie. De politieauto die bij de botsing betrokken was, was volgens de woordvoerder onderweg naar een melding en reed met zwaailicht en sirene. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog niet bekend. De verkeersongevallenanalyse (VOA) doet nog onderzoek.