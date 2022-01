Rotterdam staat van alle steden in Nederland met afstand aan kop als het gaat om rechtszaken over mogelijke bijstandsfraude. Van alle rechtszaken in hoger beroep die vorig jaar daarover dienden, kwam bijna een kwart uit Rotterdam. Dat blijkt volgens Trouw uit een inventarisatie van alle uitspraken in 2021 van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter bij zaken over sociale zekerheid.

Gemeente Rotterdam is daarmee met afstand koploper. Van de 549 zaken speelden er 133 in de Maasstad. Amsterdam volgt met 41 zaken op grote afstand. Dat is opvallend, want in Amsterdam wonen meer mensen met een bijstandsuitkering: 42.000 Amsterdammers tegenover 38.000 Rotterdammers in juli 2021. In heel Nederland ontvangen ruim 400.000 mensen bijstand.

De cijfers laten zien dat Rotterdam vooral tussen 2014 en 2018 een actief anti-fraudebeleid voerde. Ambtenaren gingen in die periode gericht wijken af om te controleren of mensen met een uitkering daar daadwerkelijk recht op hadden. De meeste zaken die de CRvB in 2021 behandelde, stammen dan ook uit die periode. Sinds 2018 is de gemeente in haar aanpak minder streng.

Wat vooral opvalt in de cijfers is het aantal terugvorderingen na het vergokken van de bijstand in een casino. In 2021 eiste de gemeente van twintig casinobezoekers bedragen tussen de 4.000 en 22.000 euro aan te veel ontvangen bijstand terug.

Van alle zaken wint Rotterdam zo'n 80 procent. In de rest van de gevallen wordt de uitkeringsgerechtigde gedeeltelijk of geheel in het gelijk gesteld.