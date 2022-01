Toen de agenten hem wilden aanhouden, weigerde hij mee te werken en bleef hij stug achter het stuur zitten. De man beledigde de agenten en bespuugde hen.

Eenmaal op het bureau gaf de man het rijbewijs van zijn bijrijder op, maar daar trapten de agenten niet in. Volgens de politie krijgt hij een proces-verbaal voor het opgeven van een valse naam, het rijden zonder rijbewijs en voor rijden onder invloed. De auto is voorlopig in beslag genomen.