Aan de Rotterdamse Nieuwehaven heeft woensdagavond rond 21.00 uur een explosie plaatsgevonden. Niemand raakte gewond, meldt de politie.

Wat er exact gebeurd is, is ook voor de politie nog niet helemaal duidelijk. Er is een voorwerp tegen een deur aangegooid, wat tot een ontploffing leidde. De voordeur raakte daarbij beschadigd. De brandweer wist de brand te blussen voordat het vuur om zich heen wist te grijpen.