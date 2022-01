Een elfjarige jongen uit Hoogvliet is zondagmiddag aangehouden na een ruzie met andere jongeren in zijn woonplaats. Hij had een mes bij zich. Naast het mes hebben agenten ook een spuitbus die een andere jongen bij zich had in beslag genomen.

Omstanders belden rond 14.00 uur de politie over de ruzie op de Stelle. Volgens een politiewoordvoerder was het conflict voor zover bekend tussen drie jongeren, maar waren er ook nog twee anderen aanwezig. Alle betrokkenen komen uit Hoogvliet. Toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen zij de elfjarige jongen met een mes aan. Hij is aangehouden en zijn mes is in beslag genomen. De politie vond bij een andere jongen een spuitbus met de naam 'Criminal Identifier'. "Voor zover wij nu weten zit er een soort verf in'', aldus de woordvoerder. "Het is in eerste instantie in beslag genomen omdat het op pepperspray leek.'' De spuitbus wordt vernietigd. De ouders van de direct betrokken jongeren zijn ingelicht. Of dit ook geldt voor de ouders van de andere aanwezigen, is onbekend.