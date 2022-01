Het vuurwerkverbod voor het tweede jaar op rij heeft volgens Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio, een groot verschil gemaakt. "Vroeger was het overal raak, nu op een paar plekken.'' Dat er toch nog het nodige vuurwerk werd afgestoken, prullenbakken opgeblazen en branden gesticht, verrast Littooij niet. "Rotterdam is uiteindelijk geen Byzantijns klooster."

Na een lange avond vol harde klappen en brandjes, in containers, auto's en scooters, onder andere in Schiedam, was het onder meer écht raak in de Rotterdamse wijk Schiebroek waar voor het tweede jaar op rij de Stephanusschool het doelwit was van brandstichters.

Mobiele Eenheid

De brandweer kon niet gewoon zijn werk doen, maar moest wachten tot de Mobiele Eenheid een groep had verdreven. Volgens getuigen had deze groep gezichtsbedekking -er wordt gesproken over bivakmutsen- op en jerrycans bij zich.

Littooij, die in de avond en nacht op pad was, kwam langs bij de school. "Het is krankzinnig als je school die midden in wijk staat bewust in de brand steekt. Een school die juist voor verbinding zorgt. En het is ook krankzinnig dat je de brandweer die komt blussen dan z'n werk niet kan doen. Terecht besloot de bevelvoerder door te rijden en te wachten op de politie." De Mobiele Eenheid sloot daarna ook de straat af en bleef in de buurt. Minstens een verdachte werd in de buurt aangehouden.

Geen gewonden

De directeur van de Veiligheidsregio is blij dat niemand van zijn manschappen gewond raakte. "Dat is het belangrijkste. Dat alle brandweermannen en vrouwen die vannacht werken na hun dienst gezond naar huis kunnen."

Voor de toekomst wenst Littooij dat er eerder in het jaar knopen worden doorgehakt over wel of geen vuurwerkverbod. Hij hoopt dat het kabinet het niet zoals dit jaar tot het einde van het jaar zal uitstellen. Littooij is altijd een groot voorstander geweest van een totaal verbod, wat in Rotterdam en Schiedam ook in de lokale apv is opgenomen. Ook als landelijk vuurwerk mag, mag dat niet in die twee gemeenten.

Verbod

"Er is echt weinig vuurwerk als je het met vroeger vergelijkt. Vroeger waren er overal problemen, nu op een paar plekken." Opvallend was dat dit deels dezelfde plekken waren als verleden jaar: In de wijk Hillesluis was het onrustig, net als in Lombardijen en dus Schiebroek. Overdag was de onrust groot in Schiedam.

"We plukken de vruchten van het verbod. Zaken zoals scholen in de brand steken, dingen opblazen of andere narigheid horen niet bij de traditie van de jaarwisseling zoals we die willen."