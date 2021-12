Een groep van ongeveer vijftig jongeren heeft donderdagavond aan de Kerkstraat in Nieuw-Beijerland een groep agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. De agenten raakten niet gewond. De politie heeft een verdachte aangehouden, een twintigjarige man.

De politie ontving omstreeks 20.30 uur een melding over de groep jongeren. Toen de agenten ter plaatse kwamen, bekogelden de jongeren hen met zwaar vuurwerk.

Volgens een politiewoordvoerder hadden de agenten geen verwondingen. "Maar omdat het zwaar vuurwerk was, zou het me niet verbazen als ze nog een piep in hun oren hebben."

Het Team Parate Eenheid en een politieteam in burgerkleding kwamen vervolgens om de groep uiteen te drijven. Daarvoor liepen zij in een lange rij op de jongeren af.

De politie kon bij het uiteendrijven de twintigjarige man aanhouden. "Dat kon omdat we hem betrapten op het aansteken van illegaal vuurwerk", verklaart de woordvoerder.

Bij het andere vuurwerk konden de agenten niet zien welke jongeren het hadden aangestoken. "Dat werd vanuit de groep gegooid en we kunnen moeilijk vijftig jongeren daarvoor aanhouden." De namen van de andere jongeren zijn wel geregistreerd in het systeem van de politie.