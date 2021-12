Een twintigjarige man is donderdagavond laat gewond geraakt bij een steekpartij op een voetbalveldje aan de Ehrensteindam in Rotterdam-Beverwaard. De persoon die hem stak, is nog voortvluchtig.

Het slachtoffer is omstreeks 23.30 uur uit het niets door een voor hem onbekende man gestoken in zijn arm. De jonge man vluchtte vervolgens naar huis, waar zijn moeder de politie alarmeerde. Hij was in staat om op eigen gelegenheid naar een huisartsenpost te gaan. Daar moest de steekwond worden behandeld.