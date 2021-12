Een bestelbusje is in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand aan de Larikslaan in Rotterdam-Schiebroek. Vermoedelijk is het voertuig in brand gestoken.

Buurtbewoners hadden een harde knal hebben gehoord. Toen ze naar buiten keken, bleek het busje in brand te staan. De brandweer kon niet voorkomen dat het het busje volledig uitbrandde. Een berger heeft het voertuig weggesleept. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.