De SP in Rotterdam valt uiteen in twee partijen. De huidige fractie en het geschorste bestuur vormen een nieuwe partij, die meedoet aan de verkiezingen in maart onder de naam Socialisten 010. Intussen werkt het landelijk bestuur aan een compleet nieuwe lijst, die onder de naam SP mee moet gaan doen.

De oprichting van de nieuwe partij is maandag bekendgemaakt door Tijs Hardam (21), een van de Rotterdamse leden die eerder dit jaar geroyeerd werden door het landelijk SP-bestuur. "Het wordt ons onmogelijk gemaakt om de strijd voor een socialer Rotterdam nog vorm te geven binnen de SP", aldus Hardam. "De landelijke partij heeft besloten de lokale SP-afdeling dusdanig te ontregelen, dat wij ons genoodzaakt zien via andere wegen de krachten te bundelen."

De Rotterdamse SP en het landelijk SP-bestuur lagen al geruime tijd op ramkoers. De partij royeerde eerder dit jaar dertig leden vanwege hun betrokkenheid bij jongerenafdeling Rood of discussienetwerk Marxistisch Forum, die in de ogen van het partijbestuur een te radicale koers varen. Drie van die leden, onder wie Hardam, stonden op de kandidatenlijst in Rotterdam. Toen de leden besloten hen op die lijst te laten staan, werd het Rotterdamse bestuur geschorst. Later werd ook beoogd lijsttrekker Arno van der Veen (25) geroyeerd.

Een deel van de 'oude' Rotterdamse SP gaat nu dus onder een nieuwe naam door, "zodat er koste wat het kost socialisten vertegenwoordigd blijven in de Rotterdamse raad", aldus Hardam. De nieuwe partij hoopt in januari met een conceptverkiezingsprogramma en een kandidatenlijst te komen. Hardam: "Ook SP-leden zijn welkom, die wij met open armen verwelkomen nu de partijtop van de SP vooral bezig is met leden afstoten."

Ook raadsfractie gaat verder onder nieuwe naam

De zittende raadsfractie van de SP in Rotterdam, bestaande uit Aart van Zevenbergen en Taylan Cicek, zal tot de verkiezingen doorgaan onder de nieuwe naam Socialisten 010, zegt fractievoorzitter Van Zevenbergen. "Ons mooie werk wordt door de landelijke SP beloond met royementen en een algehele ontregeling van de afdeling. Door de naam van de SP te blijven dragen, zouden we medeverantwoordelijk worden gemaakt voor politieke zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Onze idealen en uitgangspunten blijven hetzelfde, maar de naam wordt anders."

Terwijl de huidige fractie en het geschorste bestuur aan een nieuwe partij werken, hoopt het landelijk SP-bestuur nog altijd dat ook de SP in Rotterdam meedoet in maart. De partij werkt aan het samenstellen van een compleet nieuwe kandidatenlijst, meldde partijvoorzitter Jannie Visscher onlangs. "We hebben het volste vertrouwen dat dit gaat lukken."