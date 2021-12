Een 25-jarige man uit Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag met zijn auto tegen een stoplicht op de Bosdreef in Rotterdam-Noord gereden. Hij raakte daarbij niet gewond. De bestuurder had alcohol op en is meegenomen naar het politiebureau.

Rond middernacht raakte de Rotterdammer van de weg en botste tegen het stoplicht. De auto raakte daarbij total-loss. Omdat het om een elektrische auto, een Tesla, ging, kwam de brandweer ter plaatse om te controleren het voertuig niet vlam zou vatten. De accu is daarbij veiliggesteld. De auto is vervolgens weggesleept. Agenten vermoedden dat de bestuurder alcohol op had. Hij is daarom aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Bij een blaastest blies de man bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol. Volgens een politiewoordvoerder was de verdachte het niet eens met de uitslag en maakte hij gebruik van een tegenonderzoek. Daarvoor wordt zijn bloed onderzocht in een laboratorium.