De politie heeft een tijdelijke post geplaatst bij de woning van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) in Rotterdam. Zijn adres circuleert al enige tijd op social media.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan niet vertellen of het tijdelijke hokje is neergezet vanwege de incidenten van vorige week. "We hebben zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen in de straat", aldus een woordvoerder, die verder niks kwijt wil over de tijdelijke beveiligingspost. Bij de woning zijn ook meerdere grote bloembakken geplaatst.

Consternatie

De incidenten zorgden vorige week voor consternatie rondom de woning van De Jonge. Woensdagavond 15 december kwam via de Rijksalarmcentrale, die waakt over de veiligheid van personen die persoonsbescherming genieten, een melding binnen van een verdacht pakketje in de straat. De politie kwam ter plaatse en onderzocht de situatie, maar concludeerde dat het loos alarm was.

De volgende avond belde een 27-jarige Amsterdammer met masker aan bij de woning. Hij filmde live hoe hij in Rotterdam 'verhaal ging halen' bij De Jonge thuis. Door de intercom liet hij weten met de demissionair minister van Volksgezondheid het gezicht van vele coronamaatregelen - te willen spreken.

De man uit Amsterdam werd na zijn aanhouding vrijgelaten, maar werd een dag later opnieuw aangehouden in zijn woonplaats. Dat gebeurde op verzoek van de Rotterdamse politie, die hem verdenkt van het bedreigen van Hugo de Jonge.