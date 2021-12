De hulpdiensten moesten dinsdagnacht uitrukken voor een brand bij een onbemand plezierjacht in de haven aan de Veerweg in Hellevoetsluis. Het schip heeft flinke schade opgelopen.

Woensdagnacht rond 2.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een schip dat in brand stond. De brandweer was snel ter plaatse en schaalde op naar Grip 1.

Volgens een woordvoerder een voorzorgsmaatregel, omdat de brand een behoorlijke rookontwikkeling veroorzaakte die in de richting van de opvanglocatie van het COA aan de Koopvaardijhaven trok. De hulpdiensten hielden rekening met een eventuele ontruiming van het schip.

De brand was na een paar uur geblust. "Het plezierjacht is wel total loss", meldt de woordvoerder. De vluchtelingen hoefden niet van de boot af. "Ze hebben wel wat overlast van de rook gehad, maar er waren geen gevaarlijke situaties. Er wordt nog steeds gemonitord. De rook is minimaal. Als er nog overlast blijft bestaan op het coa-schip, dan slepen ze die een paar 100 meter verder naar een ander plekje", aldus de woordvoerder.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie heeft de eigenaar van de boot, die in het buitenland zit, op de hoogte gebracht.