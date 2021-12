Rotterdam heeft vier locaties aangewezen waar schepen komen te liggen om in totaal 250 vluchtelingen op te vangen. De overige 250 vluchtelingen die de regio op korte termijn moet huisvesten, komen in omringende gemeentes terecht.

De schepen komen te liggen in de Maashaven (nabij de vestiging van Quaker), de Spoorweghaven (Kop van Zuid, bij de Stieltjesstraat), langs de Parkkade (vlak bij de Euromast, naast de restaurantboot) en in de Schiehaven (ter hoogte van het Lloyd Multiplein). Elk schip zal plek bieden aan ongeveer zeventig personen.

De eerste mensen zullen worden opgevangen tussen Kerst en Oud en Nieuw. Dat zijn de twee schepen op Zuid, dus in de Maashaven en de Spoorweghaven. In het schip aan de Parkkade worden vanaf 17 januari mensen opgevangen, de opvang op het schip in de Schiehaven ook in januari.

Omwonenden ontvangen dinsdag een brief. Donderdagavond is er een digitale informatieavond. Ook kunnen mensen met vragen bellen met 14010. "Er is in korte tijd veel werk verzet om deze noodopvang beschikbaar te stellen", zegt Aboutaleb in een toelichting. "De aanwijzing kwam als een verrassing, want het kabinet weet dat regio Rotterdam een loyale partner is en mensen in nood niet in de kou laat staan. En dat doen we nu ook niet."

Het kabinet legde de Rotterdamse regio vorige week een aanwijzing op om op korte termijn vijfhonderd extra vluchtelingen op te vangen. Dat gebeurde kort nadat Rotterdam en omliggende gemeenten al extra inspanningen hadden geleverd om het voor dit jaar opgelegde aantal statushouders op te vangen, onder meer met riviercruiseboten.

Burgemeester Aboutaleb toonde zich verbolgen over de aanwijzing. Hij vond het oneerlijk, omdat Rotterdam en omliggende gemeenten de afgelopen jaren relatief veel hebben gedaan om vluchtelingen op te vangen.