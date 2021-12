Tien woningen aan de Boudewijnstraat in de Rotterdamse wijk Bloemhof zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag ontruimd, nadat er een explosief bij een van de huizen naar binnen is gegooid. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam in actie, waarna de buren weer naar huis konden. De bewoners van de getroffen woning moeten nog even wachten.

Kort na 3.30 uur kwam de melding van de politie binnen, dat er in een rijtjeswoning iets naar binnen was gegooid. Binnen werd een verdacht voorwerp aangetroffen. De politie vermoedde dat het om een explosief ging. Uit voorzorg moesten de bewoners en buren van zeker zeven woningen, onder wie meerdere kinderen, naar een hotel in de buurt, waarna het onderzoek startte. Daarbij werden na een eerste verkenning de experts van Defensie erbij geroepen. Tegelijkertijd doet de politie onderzoek naar wie het voorwerp heeft gegooid en wat er mogelijk speelt. Rond 6.00 uur was het gevaar geweken. Er was daadwerkelijk een explosief naar binnen gegooid, maar wat voor soort explosief wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen. De bewoners kunnen pas naar binnen als het onderzoek naar sporen is afgerond. De EOD neemt het voorwerp mee.