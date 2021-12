In de nacht van donderdag op vrijdag is een sfeerhaardenwinkel beschoten aan de Vierambachtsstraat in het Nieuwe Westen in Rotterdam. Het gaat om de winkel Mountains Flames. Niemand raakte gewond en vooralsnog heeft de politie geen aanhoudingen verricht.

Kogelgat in de ruit De melding van het incident kwam even na 2.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Bij aankomst troffen zij de winkel aan met een kogelgat in de ruit. Waarom de winkel is beschoten is onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de zaak. Tweede schietpartij Eerder deze week werd er ook al een restaurant beschoten aan de Westblaak. Een nog onbekende dader vuurde in de nacht van woensdag op donderdag meerdere schoten af op het pand. De eigenaar van het pand hoorde de schoten en waarschuwde de politie. Onderzoek in volle gang Een schutter is vooralsnog nog niet gevonden en het onderzoek naar de schietpartij loopt nog. Getuigen zeggen dat het pand aan de Westblaak bewust onder vuur is genomen, maar daarover doet de politie geen uitspraken.