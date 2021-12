De politie heeft zondagavond 57 flessen lachgas aangetroffen bij een controle van een bestelbusje op de Meent in het centrum van Rotterdam. In die flessen zat meer dan 70 kilo lachgas. De bestuurder heeft een proces-verbaal gekregen.

Agenten zagen het busje rijden op de Meent. Toen zij het kenteken natrokken, bleek dat het voertuig al meerdere keren betrokken was geweest bij incidenten met lachgas. Daarop besloten zij te controleren of de bestelbus voldeed aan de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Toen zij de lading van de bus nakeken, vonden zij 57 flessen met in totaal 71,5 kilo lachgas.

De lachgasflessen waren niet goed gezekerd en op 34 flessen ontbrak het juiste gevarenetiket. Daarnaast had de bestuurder geen geldig vervoersdocument en ook niet de benodigde opleiding voor het Europese ADR-verdrag, dat gaat over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen op de weg. De politie heeft een proces-verbaal uitgeschreven voor deze overtredingen.