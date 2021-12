De verdachte in een Rotterdamse verkrachtingszaak uit 2001, is alsnog schuldig bevonden door de rechtbank. Justitie kwam de verdachte via een DNA-match op het spoor. De rechtbank legde hem een celstraf van dertig maanden en een schadevergoeding van 10.000 euro op.

Op 11 augustus 2001 deed het slachtoffer aangifte van verkrachting door twee mannen op een zolderkamer in Rotterdam. Na medisch onderzoek is inderdaad DNA van twee mannen aangetroffen. Ook zijn er getuigenissen die haar verhaal ten dele ondersteunen. Toch krijgt de politie de daders niet te pakken.

Justitie krijgt via een DNA-match in 2008 de verdachte in het vizier. Jaren later, in oktober 2020, houden zij een 43-jarige man aan die op dat moment in Engeland woont. Het is niet bekend waarom er zoveel tijd tussen de match en de aanhouding zat.

De verdachte verklaart meermaals onschuldig te zijn. De seks was volgens hem vrijwillig, al zou de vrouw wel boos zijn geweest omdat hij ook met een van haar vriendinnen naar bed was geweest.

Andere verklaring

Het slachtoffer legt tijdens haar verklaring aan de rechter-commissaris een heel andere verklaring af dan in 2001: zo spreekt ze nog over één belager en zou het misdrijf bij een vriendin thuis hebben plaatsgevonden. Desondanks is de rechtbank van mening dat haar verklaringen uit 2001 voldoende betrouwbaar zijn.

Dat zij in recente verhoren op onderdelen anders heeft verklaart, doet daar volgens de rechtbank niet aan af. Ook in recente verhoren heeft het slachtoffer verklaard dat zij tegen haar wil seks heeft gehad met de verdachte. Bovendien houdt de rechtbank rekening met het lange tijdsbestek en de psychische problemen waarmee het slachtoffer sinds het misdrijf zegt te kampen.

De rechtbank legt de verdachte een straf op van dertig maanden celstraf. De tijd die hij in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft gezeten, wordt daarbij in mindering gebracht. Daarnaast is hem een immateriële schadevergoeding van 10.000 euro opgelegd. Het is nog niet bekend of de verdachte hiertegen in hoger beroep gaat.