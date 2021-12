De politie stuitte donderdag tijdens een doorzoeking in een Rotterdamse woning op bijna 8 miljoen euro aan cash. De doorzoeking was onderdeel van een onderzoek van de Zeehavenpolitie naar een mogelijk corrupte havenmedewerker. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

De politie vond in totaal 7.969.015 miljoen euro in de woning. Op de foto van de politie zijn een aantal stapels van 50 euro biljetten te zien. Mochten alle gevonden biljetten die van 50 euro zijn, zou dat betekenen dat er ongeveer 160.000 briefjes van 50 in de woning lagen.

Al het geld is in beslag genomen. Het Team Bijzondere Zoekingen en een speurhond van de Landelijke Eenheid ondersteunden de politie tijdens de doorzoeking.

Het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet onder leiding van het Openbaar Ministerie.