Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt na een aanrijding met een bus aan de Molenlaan in Rotterdam-Hillegersberg. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.

Het slachtoffer reed rond 19.00 uur op de fiets ter hoogte van een zebrapad toen ze in botsing kwam met bus 35 in de richting van Station Alexander. De vrouw had veel pijn, meldt de politie. Ze is nagekeken in de ambulance en vervolgens met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.