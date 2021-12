De Erasmusbrug gaat in de nacht van donderdag op vrijdag dicht omdat de bediening voor calamiteiten wordt getest. Dat maakt Stadsbeheer bekend.

De bekendste brug van Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag tussen 0.30 uur en 6.00 uur gesloten voor alle verkeer. Wie met de auto, op de fiets of met de benenwagen van noord naar zuid wil of andersom, kan vannacht niet over de Erasmusbrug.

Omleiding verkeer

Alle verkeer wordt omgeleid via de Willemsbrug. Stadsbeheer geeft de omleidingsroute met borden aan. Ook wijzen medewerkers van Stadsbeheer aan beide zijden van de Erasmusbrug voetgangers en fietsers op de omleiding via de Willemsbrug.