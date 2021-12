Politieagenten hebben in de nacht van woensdag op donderdag een 21-jarige Rotterdammer aangehouden die met een lachgasballon aan zijn mond achter het stuur zat. Volgens de politie was hij 'verdoofd en versuft' aan het rijden. Hij is meegenomen naar het bureau voor rijden onder invloed en zijn rijbewijs is ingevorderd.

Agenten waren de bestuurder al snel op het spoor vanwege zijn rijgedrag. "Met een ballon aan zijn mond kwam hij ons tegemoet op de Rochussenstraat. Helaas voor hem was ons oog al gevallen op dit bizarre gedrag en stond ons stopbord al aan."