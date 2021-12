Een 21-jarige man uit Eindhoven is dinsdagavond lichtgewond geraakt bij een gewelddadige beroving op de Hoge Filterweg in Rotterdam-Kralingen. Vijf mannen bedreigden hem met een vuurwapen en hebben meerdere waardevolle spullen gestolen.

De Eindhovenaar liep omstreeks 21.30 uur met zijn vriendin een portiek in, waar hij werd bedreigd door de vijf personen. Vervolgens ontstond er een korte worsteling, waarbij het slachtoffer lichtgewond raakte en de mannen meerdere waardevolle spullen buitmaakten. Na de overval zijn de verdachten, die allen gezicht bedekkende kleding droegen, in een klaarstaande rode auto gestapt en in onbekende richting weggereden.

De man is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt het incident en is op zoek naar getuigen.