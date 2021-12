Medewerkers van de douane hebben dinsdag in de haven van Rotterdam een dubbelklapper geslagen. Ze onderschepten bij een controle niet één, maar twee containers met cocaïne. In totaal werd 70 kilo onderschept, goed voor een straatwaarde van zo’n 5 miljoen euro.

In de eerste container, geladen met bananen, bleek de wand onder de luiken te zijn uitgehold. In deze container was 50 kilo verstopt. In de andere container van hetzelfde schip zaten avocado's. Hier vond de douane de resterende 20 kilo. Het schip kwam uit Zuid-Amerika.

Er zijn nog geen arrestaties verricht, wel wordt verder onderzoek gedaan.