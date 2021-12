De gemeente Rotterdam heeft het aantal gebieden met camerabewaking uitgebreid. Zo zijn op het strand van Nesselande drie vaste camera's geplaatst om de openbare orde te bewaken. Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad.

Het strand van Nesselande behoeft al jaren extra aandacht vanwege terugkerende overlast en geweldsincidenten. Op zomerse dagen lopen er om die reden al extra toezichthouders rond. Eerder werden al eens mobiele camera's geplaatst, inmiddels staan er dus drie vaste camera's. "Zodat de belangrijkste concentratieplekken in kaart kunnen worden gebracht", aldus Aboutaleb.

Alcoholgebruik

Het strand van Nesselande heeft een regionale recreatiefunctie en dat trekt veel mensen aan, ook van buiten de wijk. En die komen 's zomers niet alleen om te zwemmen of zandkastelen te bouwen. "Met name overmatig alcoholgebruik leidt tot verstoringen van de openbare orde", stelt de burgemeester. "Ook groepen ruziënde jongeren of ruzies tussen strandbezoekers en omwonenden die ageren tegen overlastgevend gedrag, leidt regelmatig tot (gewelds)incidenten."

Met cameratoezicht hoopt de gemeente de overlast verder in te dammen. Volgens Aboutaleb wordt met de privacy zorgvuldig omgegaan. De beelden worden bekeken door een selecte groep van gespecialiseerde medewerkers van de gemeentelijke dienst Stadsbeheer en alleen op dagen dat het zogeheten warmweerprotocol geldt. "Dit gebeurt onder regie van de politie in het uitkijkcentrum op het Kleinpolderplein, waarvoor toegangsautorisatie vereist is."

De opgenomen beelden vallen onder de Wet politiegegevens en niet onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat enkel politiemedewerkers de opgeslagen beelden mogen gebruiken en alleen in opsporingszaken.

Begin 2022 komt er een evaluatie van het cameratoezicht in heel Rotterdam.