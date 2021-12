Na een woningbrand in de Texelsestraat in Rotterdam-Zuid heeft de politie in de nacht van vrijdag 19 november 45 kilo heroïne, twee vuurwapens én bijna 12.000 euro cash aangetroffen. Dat maakte de politie maandag bekend. Er zijn vier verdachten aangehouden, onder wie de 31-jarige bewoner.

De politie en de brandweer vonden 33 kilo heroïne en de 12.000 euro toen zij de woning onderzochten na de brand, die rond 1.00 uur was gemeld door de bewoner. Zij is direct na de vondst aangehouden. De ruimte waar de brand ontstond, was een versnijdingsruimte. Dat is een plek waar criminelen harddrugs maken met versnijdingsmiddelen. Rond 3.10 ontving de politie een melding van een woninginbraak op hetzelfde adres. Toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen zij drie mannen van 27, 37 en 38 jaar aan. Die zijn ook aangehouden. Daarnaast namen ze nog eens 12 kilo heroïne en twee vuurwapens in beslag. De politie doet onderzoek naar het incident en is nog op zoek naar getuigen.