Een 22-jarige man is zondagavond op de Tjalklaan in Rotterdam-Delfshaven staande gehouden door de politie, omdat hij voor de derde keer in een half jaar zonder rijbewijs op een scooter reed. De man probeerde vervolgens te voorkomen dat de politie het voertuig in beslag kon nemen door het aan een kettingslot te zetten en de sleutel 'te laten verdwijnen.'

Dat meldt de politie op Facebook. De man had de scooter, die van zijn moeder is, ook gebruikt bij zijn twee eerdere overtredingen. Om die reden wilden de agenten het voertuig in beslag nemen, maar dat wilde de man koste wat het kost voorkomen. Hij zette de scooter op slot en vervolgens ook vast met een kettingslot. Hoewel de agenten de sleutel van de scooter konden afpakken, is de sleutel van het kettingslot niet gevonden. Toen de man meerdere keren weigerde om de scooter van het slot te halen, heeft de politie het slot doorgeslepen met een slijptol. De man kreeg meerdere boetes en mocht zijn reis te voet vervolgen.